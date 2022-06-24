蘆洲長安街有海砂一條街稱號，過去因為住戶整合困難，加上容積率低等問題，都更路漫漫，新北市住都中心半年前進駐蘆洲海砂街，其中長安街193巷95戶公寓半年內同意比例從6成提高到8成，社區委託新北住都中心擔任全案管理，今日簽約，成為海砂一條街第一案啟動重建程序案例，全案預計明年中旬報核。

新北住都中心表示，過去礙於住戶同意比例一直無法提升，重建之路坎坷難行，即便社區已完成高氯離子檢測，經工務局建議重建，都更處也在20191年公告為更新地區，95戶地主成立更新會，但因地主擔憂缺乏投資人或建商進場，沒有專業度也沒有財力支撐，難以順利完成重建，導致進度仍停滯不前。

隨著屋況愈來愈糟，不少住戶家中天花板掉落，到了無法居住的程度，陸續有人搬離社區，但也有許多人無法搬離，只能膽顫心驚的勉強棲身。

住都中心去年底進駐「海砂屋一條街」，協助該社區同意比例從6成提高到8成，並擬定都更事業及權變計畫書，預計明年中旬報核。

新北住都中心執行長汪禮國表示，此案與新北都更大聯盟合作，在初期就請公會估價師直接與地主溝通，讓地主對估價原則有客觀認知，公會建築師則就一樓店面需求及坪數需求與地主溝通。此外，中心請地政士為地主分析舊屋換新屋在稅務上的改變或權利異動時間點的利弊得失，使地主充分瞭解自身權利與義務。

更新會理事長孫精國說，過去漫長6年，雖然資源拮据、重建進度緩慢，但從沒放棄任何可以重建的機會，所幸最終傳來好消息，感謝新北住都中心願意關心並協助社區，成為蘆洲海砂屋都更第一案，不必生活在恐懼中。

除長安街193巷社區，住都中心也持續協助有居住安全疑慮的其他海砂屋，新店大溪地社區23日又發生天花板掉落事件，中心於接獲消息第一時間即聯繫市府工務局及土木技師公會共同派員前往現場了解，經查該戶並非中心輔導中的一期社區，後續中心將主動優先辦理都更說明會，偕同市府工務局及都更處輔導其他區住戶完成海砂屋鑑定，申請「挺安全方案」以利盡快推動重建。