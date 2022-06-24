台灣運彩xT1聯盟元年球季年度獎項22日首波公布年度最佳球團經理人，今天緊接公布年度最佳教練，高雄全家海神澳洲籍教頭喬伊斯（Brendan Joyce）憑藉著深厚的帶兵功力，首季執教就創佳績，帶領海神例行賽奪下聯盟最佳23勝7敗佳績，贏得專業籃球媒體工作者及球團代表一致認同，獲選2021-22球季年度最佳教練。

62歲喬伊斯不僅是前澳洲國家籃球聯賽臥龍崗老鷹隊冠軍教頭，還曾率澳洲國家隊男、女籃三度出征奧運，豐富的執教功力與戰術涵養，讓他在短時間之內就在海神成功打造出出色的體系，陣中球員在他麾下都獲得一定的發揮空間，也願意做好防守本分，成為海神能夠拿下佳績的關鍵。

執教時喬伊斯扮演鐵血教頭，紀律嚴明，要求球員做到最好，絕不輕易妥協，但私底下的喬伊斯卻親和力十足，待人和藹可親，不僅深受球員們愛戴，也獲得不少球迷喜愛。

本季年度最佳教練獎項由專業籃球媒體工作者和球團代表共同選出，票選權重分別為9比1，共有34位專業籃球媒體工作者和9位球團代表參與票選，喬伊斯最終在媒體票選大獲全勝，一舉獲得26張第1名選票，壓倒性贏得殊榮。