據新華社報導，第十三屆全國人大常委會第三十五次會議24日表決通過關於修改反壟斷法的決定，新規將從2022年8月1日起施行，並指出國家建立健全公平競爭審查制度，制定和實施與社會主義市場經濟相適應的競爭規則。大陸國務院反壟斷執法機構負責反壟斷統一執法工作，健全統一、開放、競爭、有序的市場體系。

大陸全國人大常委會法工委發言人楊合慶日前介紹，此次審議的草案二次審議稿擬作以下主要修改，第一是根據反壟斷執法體制改革的最新實踐，明確「國務院反壟斷執法機構」是本法的執法部門。

第二則是進一步明確反壟斷相關制度在平台經濟領域的具體適用規則；第三是完善壟斷協定「安全港」規則；第四是對未達到申報標準的經營者集中的調查、處理常式進行完善，以及第五點的對經營者集中的審查工作提出具體要求

大陸現行的反壟斷法於2007年8月30日通過，自2008年8月1日起施行。隨著經濟社會快速發展，全球經濟環境發生變化，現行反壟斷法部分條款已經不能完全適應當下與未來需求，而回應數位經濟發展的新挑戰、合理規範平台經濟發展，成為此次修法的重點。