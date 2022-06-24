遠百（2903）24日股東會，旗下擁百貨量販零售、紡織、資通訊業等遠東集團董事長徐旭東，對於電價即將調漲強調，沒有批評政府的意思，但前面四年都沒有調整是不太對，一次調8％就很累，「台灣電價相對其他國家的確是低了點，漲價是跑不掉的。」但要怎麼調整就要思考，應該要用溫和一點的速度。

徐旭東也說，水與電這種供需品有其成本在，不能考量太多像是政治或民眾等其他因素而不動，等到撐不住了才動，這樣是很不好的，此外針對用電大戶調漲也不是好方法，大的漲、小的不漲，就像其他人說的，這是把大戶趕出台灣。

而對於電信併購議題，徐旭東認為，沒有必要回應他人說法；至於各界持續關注家樂福交易案進度，徐旭東表示，零售業是個精彩的題材，但目前家樂福競標仍在進行中，有很多法律觀點還在看，因為有保密條款，也不便這個時候對外說明，聽說他們（統一）有優先購買權，是多年前簽訂，「也可能是形式上的」，對於所謂優先承購權的定義與進度，仍需要法方來說明。他強調，撇除統一優先權議題「我們是美麗的競選者。」

遠百零售體系包括遠百、轉投資遠東SOGO、愛買、city'super等零售事業合併營業額達1,123億元，合併淨利為19.1億元，每股盈餘0.86元，每股發放現金股利0.9元，盈餘分配率105％，遠百成功完成竹北展店，營運據點增至12店。遠百總經理徐雪芳說，竹北店艱難開出，營運效益超出預期。徐旭東則肯定遠百確實蠻成功，也讓投資人對下一個投資案更期待。

展望未來持續採多角化經營，繼年初開出遠百竹北店，目前已啟動寶慶店改建計畫，將翻新台北西區城市景觀，以打造新世代綠色百貨，成為西門町新地標；大陸展店部分未來持續加碼投資，重慶隆鑫購物中心預計今年開幕，位於區域日均客流量達80萬人次，面積達8萬平方米，增大陸營模六成，期大陸業績動能翻倍，遠百進大陸超過30年，徐旭東強調，是大陸百貨邁向新里程碑開始，很大的挑戰。