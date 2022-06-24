隨著慕思股份、華如科技兩檔6月23日上市，年內大陸上市新股已增至164檔，首發募資額首次突破人民幣（以下同）3,000億元。經同花順iFinD統計，年內164檔上市新股已合計募資3,013.64億元，較去年同期而言，上市新股數量下降，不過募資額大漲超四成。

同花順iFinD統計，去年同期（2021年1月1日～6月23日）共有245股上市，合計募資2,054.16億元。經計算，年內上市新股數量較去年同期下降33.06％，融資額較去年同期上漲46.71％。

分板塊來看，2022年內主板、創業板、科創板、北交所分別募資1,035.27億元、863.58億元、1,087.26億元、27.53億元。單個股來看，上半年出現3宗大額IPO專案，中國移動居首，募資519.81億元。另外，不少新股出現超募情形，超募個股占164股的近六成。

在新股常態化發行下，A股「後備軍」充足，龍芯中科、潤貝航科兩股將在6月24日上市，此外還有聯合精密、德明利、盛幫股份等16股靜候上市。