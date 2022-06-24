藝人歐陽靖近日帶著兒子到漁光島遊玩，由於當地發生溺水意外，事後收到網友私訊質疑是「危險示範」，對此，母親譚艾珍跳出來說明，表示網友把「會游泳跟諳水性搞混了」，更分享老公曾經因為諳水性救了巴戈一群人的事蹟，引起網友討論。

譚艾珍曬出老公年輕時的照片，回憶起昔日跟和演藝圈友人跟著老公去山上野溪露營，有次半夜老公突然把大家叫醒，命令所有人10分鐘內撤離往上走，當時眼見溪水一片平靜，逝世藝人巴戈還低聲問她老公是否喝醉，沒想到不到3分鐘，就看到滾滾溪水淹沒紮營的地方，怵目驚心的一幕，讓所有人都傻了眼。

譚艾珍表示會游泳著重姿勢標準、游的快及持久，但大部份遇到突發狀況卻不知道如何保命，甚至連雙手拍頭的求救手勢也不知道，導致最後筋疲力盡，或被水嗆到昏厥，失去脫離危險的機會，反觀諳水性的人懂得透過觀察周遭環境及水面波紋反光，判斷水面底狀況，藉此懂得如何保命，更強調「生長在四面環海到處有溪流河川的台灣，認識水的特性要比很會游泳重要的太多了啊」。

譚艾珍表示亡夫生前擅於觀察水性，曾挽救多人性命。(譚艾珍臉書)

譚艾珍透露歐陽靖每次帶新醬去海邊或港邊公園，都會事先參考潮汐表，畢竟大人無法永遠守護或禁止孩子做想做的事情，只好提醒教育他們，認識危機保護自己，對此，網友紛紛留言：「台灣教育應該上認識溪流海洋這一課」、「很多人覺得游泳=水性，就以為有能力應對危險」，但也有不少網友表示看了歐陽爸的照片，發現跟新醬也長得太像，就連金曲歌后魏如萱都留言：「我的天！新醬和外公長得好像喔」。