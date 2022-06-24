今天在大聯盟場上道奇以10：5虐殺紅人，目前取得3連勝，戰績43勝25敗暫居國聯西區龍頭，教士緊追在後。此戰道奇派出王牌左投柯蕭(Clayton Kershaw)掛帥先發，他延續本季強勢表現，6局僅失1分，在打線爆量級5轟掩護下奪得勝投，自責分率降到2.00，這也是他自6月復出後首勝、生涯例行賽190勝。

柯蕭今年表現相當出色，但5月暫時進入傷兵名單，不過6月就順利復出，近兩場先發他都無緣勝投，今天總算獲得本季第5勝，此戰他主投6局被敲7安打僅失1分，有7次三振1次保送，唯一失分出現在4局，索拉諾(Donovan Solano)從他身上敲出一壘安打，好在道奇早已拿下5分遙遙領先。

2局貝林傑(Cody Bellinger)敲出雙殺打，但讓隊友跑回本壘拿下首分，3局弗里曼(Freddie Freeman)轟出2分炮，4局貝林傑再添1轟讓分數來到5：0，而道奇今天除首局未得分，2局開始就一路進帳分數到比賽結束，並於5、7、9局陸續開轟，全場有16支安打，就算紅人在7局補上4分也無力追回。

有如此強大的支援柯蕭輕鬆取得勝投，本季僅出賽8場就拿下5勝1敗，自責分率還是漂亮的2.00，在隊上僅次於岡索林(Tony Gonsolin)9勝0敗自責分率1.58的傲人成績，繼續站穩道奇不動王牌角色，此外他也取得生涯第190勝，總投球局數來到2499.2，下一戰即將突破2500大關。