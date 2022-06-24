台中市第二市場排隊名店「山河魯肉飯」一名黃姓男客疑似因為被桃園來的10名食客誤認為友人而上前打招呼，但黃男與友人並未回應，卻在打電話叫有人來吃早餐時，被對方誤認要烙人來拚輸贏，當場遭到圍毆刺死，警方事後迅速逮捕5嫌，並持續追緝其餘同夥。警方調查，黃男目前已離婚，身後留下兩名幼子，家屬昨日悲痛欲絕前往現場招魂，但似乎不敢讓兩名幼子得知父親死訊。

台中地檢署檢察官與法醫將於28日進行解剖，初步相驗頭部遭到鈍器重擊且胸部有穿刺傷，將採集檢體送法醫研究所鑑定釐清死因。

根據調查，桃園的10名男女點餐時，與黃男就因認錯人引發誤會。但事後黃男在現場打電話找朋友「快來」，但對方卻認為黃男是要「烙人」，於是決定仗著人多勢眾先下手為強，欲挫挫在地人銳氣，於是衝上前對黃男圍毆，並將他活活刺死。

據了解，黃男等5人前晚聚餐喝酒到昨日清晨，接著到「山河魯肉飯」吃早餐，點餐時偶遇從桃園來吃飯的一行10人，其中1人趨前詢問黃「有認識嗎？」，黃回說「沒有，認錯人」，氣氛一度尷尬緊張，經人出面安撫平息。

豈料黃男隨後撥打手機，邀友人來吃早餐時，被對方懷疑他「撂人」引發怒火，當場上演全武行，雙方現場陷入混戰，連店家的實木、塑膠及白鐵桌椅等物都被拿來砸人，黃男等5人寡不敵眾，全都掛彩。

根據調查台中市警第一分局昨清晨6時21分許獲報到場時，現場桌子、凳子四散翻倒一片狼藉，黃男左胸受到重創、血流不止，當場無呼吸心跳，警方緊急通報送醫急救仍不治；同行32歲陳男、41歲吳男、34歲李女及30歲陳女等4人，手腳多處受挫擦傷，幸均無大礙。與黃男5人發生衝突的一方約10人，案發後全部逃離現場。

警方調閱監視影像鎖定車號後以車追人，經初步調查，雙方都不是黑道幫派人士，涉案10人事後分乘3輛自小客車逃離，案發5小時後已追緝5人到案，目前仍持續擴大查緝在逃犯嫌。