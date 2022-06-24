檢警破獲「私房創意論壇」、「觸感論壇」2大情色論壇，販售偷拍性愛、猥褻影片案，繼今年1月起訴擔任老師的論壇負責人林清安15人後，再查出現役軍人高弋昌、網友莊凱文、屏東縣里港分局員警劉汶燁3人涉嫌上傳偷拍影片販售牟利，其中劉汶燁竟利用員警M-Police查詢影片女主角身分，並傳送身著警察制服照片取信對方，獲取大批情色影片，台北地檢署24日依違反《兒少性剝削條例》等罪追加起訴劉汶燁3人，併案台北地院審理。

本案起緣於某科技大學畢業的男子張子彥，2年內在大台北區偷拍近60名女子如廁畫面，被判6年定讞，但警方查出張男在偵審期間竟然又偷拍近30名女子，甚至將影片賣給「私房創意論壇」、「觸感論壇」國內2個大某知名色情論壇牟利。

檢警循線查出學校教師林清安經營創意私房論壇、網友上傳性愛、偷拍猥褻影片牟利、也有人專愛偷拍女學生裙裡春光影片，2個論壇還會肉搜並上傳被害人資訊，大打廣告，獲取上千萬元暴利，初估逾300人受害。北檢今年1月起訴林清安等15人。

檢警進一步查出，屏東里港分局三和派出所員警劉汶燁，因與網友交流偷拍片後，取得許姓女子與男友性愛片，即私下聯絡許，佯稱是台中婦幼隊員警，並傳送穿著警服照片，騙取許女大批性愛照。劉員另購買論壇淫片時，得知呂姓少女因應徵模特兒被騙拍猥褻片，以相同手法，誘騙呂女拍攝傳送猥褻照。

劉員2017年、2018年將大批性愛片分別上傳「私房創意論壇」、「觸感論壇」獲取4萬2294圖幣、12萬8000元台幣。劉員甚至以M-Police查詢影片女主角、少女身分，在派出所以公務電腦查詢相關人車籍及身分證個資。

另網友莊凱文以下載及交換的偷拍性愛、猥褻片，於2018年上傳至「創意私房論壇」刊登販售獲取5萬5766圖幣（約5萬5766元人民幣），另上傳至「觸感論壇」獲取4228元圖幣。

軍人高戈昌則下載、交換偷拍性愛片，甚至在捷運站偷拍女子裙裡春光後，於2021年2月起上傳「創意私房論壇」販售獲取2萬5480圖幣，另於2019年12月上傳「觸感論壇」獲660圖幣。