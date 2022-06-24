會計研究發展基金會今（24）日舉辦「2022 ESG高峰會」，財金公司獲邀以「數位、創新、普惠、永續」主題參展，展示推動數位金融科技「金融區塊鏈函證服務」、深耕金融知識教育、宣導「QR Code共通支付標準」成果，協助金融機構落實「永續金融」及「普惠金融」。

財金公司2018年12月協同金融機構、會研基金會及會計師公會全聯會推出「金融區塊鏈函證服務」，為全球首創且為國內金融區塊鏈應用商轉首例，成功解決紙本函證資料耗費印製、郵寄與交通等環境資源，及避免遺失、偽造及舞弊風險，顯著提升國內審計作業效率。

「金融區塊鏈函證服務」截至5月共51家金融機構參與，全國分行數涵蓋率達逾9成、逾600家會計師事務所及5萬家企業參與。銀行函證回覆時間由2～3周縮短至最快約0.5天，函證再詢比率由25％降至低於0.37％，自動化回覆（API回覆）函證逾9成。

財金公司積極發展數位金融科技，藉由「金融區塊鏈函證服務」落地商轉引領產業擴大使用範疇，落實以「金融創新」強化金融服務。並藉由便捷、安全的「數位化」服務，簡化作業程序及提升金融產業效能，有效降低對環境衝擊，為「永續金融」環境貢獻一份心力。

財金公司與金融機構共同制定「QR Code共通支付標準」，解決規格互異、無法互通、個別商家與支付業者介接不便等痛點，微小型店家及市集商圈攤販只需一張QR Code即可快速收款，享受行動支付服務的「普惠與便利」、實踐「普惠金融」。

為使年輕族群對行動支付有更深的認識，將金融知識教育扎根校園，財金公司連2年舉辦行動支付校園創意競賽，鼓勵青年發揮創造力及想像力，將行動支付應用經驗、創意展現於短片、詞曲、海報及趣味梗圖等各形式作品中，拉近行動支付與青年學子的距離。

財金公司指出，活動投稿作品類型豐富多元，參賽學校遍及全台都會及偏鄉100多間高中職及大專院校，破千名人次熱情參與，報名總件數超過1200件，有助於增進廣大青年學子對行動支付的認識與使用意願，推動零接觸、無紙化金流服務，落實「環境永續」。

展望後市，財金公司表示，除了持續強化金融資訊系統穩定與提升跨行交易安全外，將全力配合政府政策及順應金融科技發展趨勢，規畫與時俱進的優質金流服務，以滿足金融機構與社會大眾的支付需求，建構更為普惠及永續的金流平台。