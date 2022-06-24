仁寶(2324)今舉行股東會，總經理翁宗斌在談展望時表示，全年營收力拚持平，但H2仍優於H1；筆電出貨將陷入衰退，但車電和伺服器動能強勁，估全年仍有3成的年增，目前車電和伺服器的營收占比約3~4%（600~700億元左右）。翁宗斌也提到，2年前投資的Beyond Limites，雖然持股不高，但很多專案可以攜手合作，包括自駕車和H COMPUTING，以及智慧醫療等。很多AI是利用大數據，去模擬和TRAIN，讓其有運算和思考能力，也可以說是類似於自駕車的技術。

據了解，Beyond Limites成立於2014年，核心技術為美國太空總署 (NASA)的旗下噴氣推進實驗室(Jet Propulsion Laboratory，JPL)所開發之AI認知技術。該技術最被廣為人知的運用，即是在2012年被NASA用於被送上火星的好奇號 (Curiosity)探測器運行系統中。

仁寶今股東會，承認去年財務決算表冊與盈餘分派案。去年EPS 2.9元，配發2元現金股利，包括盈餘發放1.6元，資本公積發放0.4元，已於4/22除息，5/20發放。

翁宗斌今年也釋出對下半年景氣轉趨保守的論調，認為將是旺季不旺的局面，且不景氣恐將延續到明年。翁宗斌表示，除了仁寶外，半導體去年很HOT，今年也下來了，估此次的修正要到明年第二季。因此首度下修今年筆電出貨量至衰退，但衰退的幅度仍會優於IDC對全球筆電市況的衰退預估，雖然仁寶NB全年出貨可能衰退，但NB單價較高。至於PC與非PC佔比今年估70:30~65:35。

談到缺料，翁宗斌表示，情況有比較好，但有些還是沒這麼快，產線需要調整，車電的需求依然在增加。而面對景氣下滑，將以庫存調整和自動化效率提升等因應。