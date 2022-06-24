台中市為加速防疫關懷包發送，6月1日起請有意願里長發送，但南區國光里長陳雅惠在發送過程發現，防疫包愈來愈簡陋，不但連快篩試劑都沒有盒裝，只有一個夾鍊袋裝著，有的沒有說明書，有的全英文，民眾質疑，要叫確診者如何使用，萬一使用不正確、篩檢結果不準確，恐成為防疫漏洞。衛生局說，將印製多劑型各廠牌家用快篩試劑使用方法，提供民眾使用時參照。

陳雅惠表示，她23日下午前往南區公所領取56包防疫包，卻發現防疫包裡面的快篩試劑，全部由之前的亞培panbio，換成快得利另一種廠牌，不但裡面沒有附上任何說明書，包裝上面也寫滿了英文字，事後里內1位阿公收到防疫包，滿頭霧水，相當傷腦筋，不知如何使用。

陳雅惠說，民眾確診，已經不舒服了，還要花時間、花精力去猜測這個快篩試劑如何使用，實在折騰人；尤其，確診者有一些是長輩，已經隔離，不能與人接觸，怎麼使用快篩呢？真的是一個頭兩個大。

衛生局表示，台中市關懷包配送的家用快篩試劑，均由中央流行疫情指揮中心配撥，衛生局按指揮中心配撥的家用試劑發送，因中央配撥的家用快篩試劑，其中部分為多劑型，所以會予以分裝來送發給中央規定對象；因原試劑包裝內說明書數量有限，致無法逐一提供，建議民眾可依拿到的家用快篩試劑廠牌，上網觀看使用方法，將印製多劑型各廠牌家用快篩試劑使用方法，提供民眾使用時參照。