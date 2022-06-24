行政院為控制通膨，連續凍結電價調漲，使得台電公司虧損擴大到1千億元，台灣經濟研究院長張建一24日表示，他支持電價上漲，但不支持一次性調足，台電在虧損1千億情況下，如果要藉由一次調整電價達到完全彌補，造成的民生層面無差別傷害，「我們社會的損失，何止1千億元？」

張建一強調，電價漲價要先針對製造業大戶，製造業且以出口為主的大廠，在疫情期間從國際市場獲利極佳，今年以來國際原物價格上漲，製造業廠直接反映到下游業者，因此在電價上漲時，他支持要優先向用電大戶漲價！

他說，在電價需要調整的現階段，可以從社會責任的角度，接受率先漲價，亦能照顧台灣民眾，「不要動不動就說『調電價，就要出走』！」

不是電價審議委員會委員的張建一，對於調整電價的討論角度，在24日的台經院景氣記者會上，提出多項觀點與建議。他表示，台灣的通膨高峰還沒有過，台灣此波通膨壓力主要來自國際油價及大宗商品價格大漲，躉售物價指數WPI上漲自然傳遞到消費者指數CPI的飆升，全部靠政府及政策性國營事業吸收衝擊，並不完全合理，儘管油、電業在台灣不是競爭市場，有其獨占地位。