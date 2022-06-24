大陸裝機容量最大、東北首座核電站全面投產，今冬啟動核能供暖。（紅沿河核電站提供）

中國電力網24日發布，隨著168小時試運行試驗圓滿完成，6月23日21時35分，遼寧紅沿河核電站6號機組正式具備商業運行條件，標誌著作為東北首座核電站、東北最大的電力能源投資項目的紅沿河核電站一期和二期工程共6台機組全面投產，並成為大陸在運裝機容量最大的核電站。

紅沿河核電站於2007年8月開工建設，一期工程4台機組採用中國廣核集團（簡稱中廣核）具有自主智慧財產權的CPR1000核電技術，於2016年9月全部投產商運。二期工程（5、6號機組）於2015年開工建設，採用中廣核全面升級的ACPR1000核電技術，實施了蒸汽發生器二次側非能動餘熱排出、非能動應急高位冷卻水源、非能動堆腔注水等38項技術改進，具備三代核電技術特徵，安全水準進一步提高。伴隨著6號機組具備商業運行條件，紅沿河核電站一期和二期工程共6台機組總裝機容量超過671萬千瓦，成為中國目前在運裝機容量最大的核電站。

中國環境APP報導，據遼寧紅沿河核電有限公司總經理廖偉明介紹，紅沿河核電站二期工程精細化構建風險分級管控與隱患排查治理雙重預防機制。同時，5、6號機組使用中國具有自主智慧財產權的核電站數位化儀控系統——和睦系統，拓展了大陸國產設備在關鍵技術領域的應用。

據介紹，自2013年1號機組投產發電以來，紅沿河核電站在運機組始終保持高端穩定運行。截至2022年5月底，5台發電機組有46項關鍵指標達國際卓越水準（前1／10），占比近80％，處於行業領先水準。這些關鍵業績指標是衡量核電廠安全性、可靠性、機組效率的重要指標，由世界核運營者協會（WANO）制定並公布，是全球核電領域衡量機組安全性的通行指標。

投產發電10年來，紅沿河核電站上網電量始終保持穩中有升。2021年，隨著5號機組商運，紅沿河核電站上網電量創歷年之最，達372.26億千瓦時，相當於大連市全社會用電量的84.2％。當年秋季，東北地區出現階段性電力短缺情況，紅沿河核電站全面回應需求，加強安全生產，實現5台機組連續滿功率發電，對有效緩解東北地區階段性電力短缺，穩定區域電力供應，起到了「壓艙石」作用。

據介紹，紅沿河核電站6台機組年度發電量可達480億千瓦時，約占遼寧省全社會用電量的20％，與同等規模燃煤電廠相比，等效於減少標煤消耗約1452萬噸，減排二氧化碳約3993萬噸，相當於種植10.8萬公頃森林。

在安全穩定提供清潔電力的同時，紅沿河核電不斷拓寬核能應用邊界，積極推進周邊社區的核能供暖專案。2022年3月9日，紅沿河核電與國家電投東北電力有限公司簽署了《核能供暖示範項目建設運維合作協定》，東北首個核能供暖項目進入了實質性推進階段。2022年4月6日，核能供暖專案工程正式開工，計畫於今冬供熱期實現對周邊紅沿河鎮的供暖，先期規畫設計供暖面積24.24萬平方米。按照先期供熱面積，該專案每年將減少耗煤量1.21萬噸，減排二氧化碳1.4萬噸、煙塵209餘噸、二氧化硫60餘噸，氮氧化物85餘噸，環保效益顯著。