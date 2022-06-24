河北三河燕郊今（24）日上午一處商業街商鋪發生爆炸，據了解，事發地為當地福成尚街廣場，初步懷疑是燃氣爆炸，傳出有10人受傷已送往醫院，目前事故正在進一步處理中。

根據《北京青年報》報導，當時門店內傳出巨響，碎片飛濺，周圍10多家門店遭殃。目前河北廊坊已調集香河、大廠等多個大隊攜帶20台消防車、112名消防救援人員奔赴現場救援處置，消防人員首先對現場進行了斷電、斷氣處置。

據尚街爆燃事故調查及善後工作組發佈公告指出，6月24日9時18分，三河市福成尚街時代廣場一商戶發生瓦斯瓶爆燃事故，現場10人受傷，已送往醫院救治。事故造成部分商戶門窗受損。現場救援和調查善後工作正在有序進行。

附近居民楊先生說，自己是住在周圍社區，距離約300、400公尺，9點多就聽見那聲巨響，當時還不知道發生了什麼。但很快從網上看到影片，業主群裡面也在轉發，才知道是尚街的商業門店發生了事故。

另一位居民劉先生也說，。當時正準備上班，突然聽到很大的一聲爆炸「窗戶都在震動」，看到損毀相當嚴重且有人受傷，沿街店鋪幾乎都受到爆炸影響，爆炸中心的3、4家影響更嚴重，都已經面目全非了。