新冠肺炎疫情趨緩之際，學生們也已開始放暑假。公衛學者擔憂，9月開學到秋冬這段時間，「疫情可能很慘」。由於Omicron傳播速度快，且會在地演化，加上下半年指揮官可能換人，挑戰仍然在，建議政府比照南非，加強高發區的病毒監測。面對弱勢族群如兒童、長者及免疫功能不全者，政府也應投注經費，補助國產疫苗進行3期試驗。

台大公衛學院流行病學與預防醫學研究所兼任教授金傳春今出席國政基金會記者會時表示，9月開學到秋冬「這波疫情可能會很慘」，Omicron傳播速度快，在每個地方都會在地演化，美國最近BA2.12.1的疫情已經下降，而BA.4、BA.5則上升，可是到了今年冬天，情況一定會變。國內防疫指揮官今年因選舉因素可能會換人，後面的挑戰還是在。

「所有疫苗都會面對病毒株問題，一定要做病毒偵測」。金傳春指出，新的病毒株剛開始的百分比可能較少，但在後來會慢慢崛起，變成優勢病毒株。以2009年新型流感疫情為例，北市人口密度高的地方，就突然出現優勢的H1N1，把原本的病毒幹掉，可是剛開始進來台灣時，這隻病毒的百分比是很低的。

金傳春表示，台灣不可能像英國，針對個案進行仔細的全基因定序，可是台灣可以學習南非，當初他們找出Omicron是因針對病例數多的高發區進行每周採檢。如今的防疫策略已經不是清零，而是讓病毒住在台灣的共存策略，更需要去監視病毒，只看棘蛋白的幾個位點是不行的，應佈局在人口密度高的地方，分成2群，1是接種率高的、2是接種率低的，積極搜集病毒。

另一方面，金傳春也表示，台灣這波疫情的最大問題是免疫弱勢族群的重症。為了保護弱勢族群，政府應放一點資金、心力在年紀小及年長者身上，尤其是有共病的對象。這些人需要打疫苗，但所有的臨床試驗都是針對健康族群，這些人是不被包含進去的。

金傳春表示，對於免疫弱勢族群，包括HIV感染者、癌症病人、器官移植者、洗腎病人、糖尿病、氣喘的小孩等，政府應該補助國產疫苗進行第3期臨床試驗，首先是要擴大年層去做，接著是針對免疫弱勢族群分組、對不同共病的人進行研究。國政基金會永續組召集人陳宜民也說，台灣搞了免疫橋接，只補助國產疫苗1、2期，不補助3期經費，策略很奇怪，面對兒童，國產疫苗的缺席不是因為技術差，而是因為政策錯誤。