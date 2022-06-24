在科技類股帶領下，日股24日走高，早盤結束時，日經指數收26,361.5點，漲190.25點或0.73%。目前日經周線上漲1.3%左右，但月線迄今卻跌約3.3%。東證收1,857.8點，漲6.06點或0.33%，周線漲大概1.2%。

日本官方24日數據顯示，當地5月核心CPI(消費者物價指數)已經連兩個月都超過央行目標值2%。此時，相信最高興的莫過於日本央行。不過，全球原物料費用高檔不墜下，有可能會傷及脆弱的日本經濟成長。

在日本繼續實施超寬鬆貨幣政策下，Tachibana證券認為，因為美國緊縮貨幣，造成市場對經濟成長有疑慮，進而造成日股下跌。但與美國不同，日本游資充沛有利日股。不過，日股上漲是否能持續，還是要看美國利率走向而定。

個股中，東京威力科創漲3.76%，大金工業漲2.79%。醫療服務平台M3大漲6.91%。另外，鹽野義製藥宣布將實施庫藏股計畫後，股價上漲4.51%。

豐田以及速霸陸表示，將召回首批已售出有瑕疵的部分電動車(EV)，因為車輪可能有鬆脫問題，擔心行駛時輪胎恐怕會飛出去。日股24日早盤結束時，速霸陸大跌4.32%，豐田也跌1.48%。

遭拖累下，其它汽車製造類股也較為疲軟，其中，三菱汽車更是大跌近7%。