走過百年的嘉南大圳水利系統擁有7座渡槽橋，其中被列為台南市定古蹟的曾文溪渡槽橋是最大的一座，兼具「交通道路」與「輸水管路」，修復工程已完工，見證日本近現代工業發展。

嘉南大圳7座渡槽橋，由南至北分別是南幹線的曾文溪渡槽橋、渡仔頭溪渡槽橋、官田溪渡槽橋，及北幹線的龜重溪渡槽橋、急水溪渡槽橋、八掌溪渡槽橋、朴子溪渡槽橋，日治時期1928年至1930年陸續建造完成，主要以桁架鋼梁鑄成輸水槽。

7座渡槽橋中，南幹線的官田溪渡槽橋、渡仔頭溪渡槽橋、曾文溪渡槽橋，已於103年指定為台南市定古蹟。北幹線的朴子溪渡槽橋已改建，舊橋僅存橋墩，餘下的八掌溪渡槽橋、急水溪渡槽橋、龜重溪渡槽橋，今年4月也被指定為市定古蹟。

台南市文化資產管理處今天發布新聞稿指出，曾文溪渡槽橋構築於1929年（日治昭和4年），是嘉南大圳水利系統當中規模最大的一座輸水渡槽橋，兼具「交通道路」與「輸水管路」複合功能，對台灣農業、南北交通、經濟發展具重要貢獻，富歷史文化價值。

曾文溪渡槽橋因年久使用及環境侵害損壞，文資處以逾2年時間進行橋體與橋墩修復，今年5月28日完工，驗收中。

文資處表示，曾文溪渡槽橋採雙層式設計，上層是鋼筋混凝土橋面，下層是華倫式桁架（Warren Truss）鋼梁水槽，使用「鉚釘」接合，鋼材來源為日本官營「八幡製鐵所」，鋼梁水槽體結構由「築島造船所」承製，基座土木工程由日本近代創設並承攬多項台灣重大工程的「鹿島組」承包。

此次修復工程進行整體橋梁鋼構件損壞抽換、鋼構件噴砂及塗漆、橋面板底部及橋面兩側護欄修復，並將橋下3處橋墩基礎植入基樁補強，以強化橋梁整體穩定性，總經費新台幣5200萬元。（編輯：謝雅竹）1110624