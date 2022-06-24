全球經濟呈現放緩，通膨壓力持續升溫，導致停滯性通膨風險上升，以出口為主的台灣製造業，廠商展望景氣，愈來愈不確定。台經院24日公布的2022年5月製造業營業氣候測驗點為92.58點，較上月下滑2.21點，呈現連續五個月下滑態勢，為2020年7月以來新低紀錄。

台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德指出，廠商在調查的回覆中可見，約有三成左右的電子機械業、鋼鐵基本工業、橡膠製品業廠商看壞當月景氣表現。

由整體廠商對未來半年景氣看法加以觀察，看好廠商占比持較上月持續減少至5月的25.0％，看壞比率則再出現月增9.4個百分點，至28.9％，除電力機械業、運輸工具業與橡膠製品業看好未來半年景氣表現的廠商比例較高外，權重最大的電子機械業，看壞未來半年景氣表現的廠商比例較上月調查為高。

以內需為主的服務業，2022年5月服務業營業氣候測驗點為95.86點，較上月增加0.60點，孫明德指出，內需服務業也因去年5月為本土 疫情三級警戒，今年防疫措施則改採「與病毒共存」，雖然今年5月仍有超過五成以上的餐旅業與保險業者看壞當（5）月景氣表現，亦有三成左右的零售業與證券業者看壞當月景氣；但，在未來半年看法的部分，批發業對於未來半年景氣看法呈現兩極，看好的廠商比例與看壞的廠商比例相近，而零售業、餐旅業、銀行業與保險業者較看好未來半年景氣表現。

台經院營建業營業氣候測驗點部份，2022年5月為98.14點，較上月上揚2.04點，結束先前連續三個月下滑的走勢。台經院研究員劉佩真分析，就不動產業來看，5月看壞景氣的廠商比例高達67％，主要反映國內疫情升溫、公股民營銀行全面縮手房貸業務、市場對利率持續調升仍有預期等負面因素，致使房市整體信心程度下滑；但營造業機電標工程進度有明顯趨升的態勢，故2022年5月營造業景氣以持平視之。展望未來，本土疫情轉趨平穩，且時序進入工務發包高峰，使未來半年營造業景氣將逐步好轉，但改善程度恐受限。