旺旺保（2816）24日舉行股東常會通過每股配發1元現金股利，並完成董事改選案。旺旺保表示，依目前風險胃納計算資本適足率仍超過400％以上，尚無增資之需求。

旺旺保股東會承認110年營業報告書、財務報告及盈餘分配案，110年整體經營績效保持穩健成長，簽單保費收入為106.61億元，營業收入再創新高達88.1億元，稅前淨利達8.06億元，稅後淨利6.97億元，每股盈餘3.12元，每股配息1元。

旺旺保股東會改選董事，共選出6席一般董事及3席獨立董事，一般董事當選包括旺旺食品代表人洪吉雄、徐海倫、徐世偉、馬嘉應、洪永聰、劉自明，3席獨立董事為王棟樑、劉煌基、馬裕豐，股東會後即召開董事會並推選洪吉雄續任董事長。

至於防疫保單理賠後是否需求辦增資因應？旺旺保發言人潘少昀表示，該公司評估防疫保單的損失後RBC仍可維持在400％以上，故沒有增資的需要。