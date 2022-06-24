隨著夏季用電用煤高峰期的到來，大陸國家發改委會同市場監管等部門組成調查組，全面開展落實煤炭價格調控監管政策拉網式調查，依法查處煤炭價格超出合理區間的行為。

發改委表示，將持續抓好煤炭價格政策落地見效，對價格超出合理區間的，確實做到發現一宗，約談一宗，查處一宗。對發現主觀惡意大幅度提高價格超出合理區間的，將立即予以通報，並作為涉嫌哄抬價格線索移送有關部門依法懲處。

中國煤炭工業協會和中國煤炭運銷協會24日發表倡議書表示，多措並舉做好煤炭增產增供，有效增加市場供給，煤炭企業要嚴格執行電煤中長期合同各項政策措施，做好迎峰度夏電煤保供穩價工作。

中國煤炭工業協會官網刊登公告稱，全力保障電煤安全穩定供應。煤炭企業要繼續梳理現有資源，積極挖掘增產潛力，加快釋放優質煤炭產能，提升煤炭供應保障能力，做好應急保供預案。煤炭企業要確保中長期電煤合同履約兌現，主動做好電煤穩價工作，帶頭穩定市場價格，努力把電煤價格穩定在合理區間，全力保障迎峰度夏電煤安全穩定供應。

倡議書提到，煤炭企業要堅守安全底線，堅決杜絕違法違規行為，遏制煤礦安全事故發生，確保煤礦安全生產。