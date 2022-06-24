勞動部24日公布最新無薪假統計，目前總計有2,912家事業單位實施減班休息、實施人數來到2萬839人，續創今年以來的新高。與前一周相比，新增183家、1,355人。勞動部官員表示，受到COVID-19影響，主要增加在住宿及餐飲業，預期在7月中旬開始推動國旅振興方案後，整體無薪假應會出現轉機。

勞動部24日公布，勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計2,912家，實施人數2萬839人，與16日公布實施家數計2,729家，實施人數1萬9,484人相比，家數增加183家，人數增加1,355人，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數為6個月以上。

受到國內本土疫情影響，經濟部23日公布的零售業、餐飲業等內需產業營業額出現月減的衰退現象。勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，這一期增加的部分，同樣也是受疫情影響較深的住宿及餐飲業、批發及零售業、支援服務業（旅行社）等。

另外，黃維琛指出，在看到運輸及倉儲業、製造業中也看到人數減少。他解釋，運輸及倉儲業中有一家國內的地勤公司，因應指揮中心放寬入境管制人數、邊境放寬指日可期，因此停止實施無薪假；製造業中也有一家紡織廠因為接獲訂單而停止實施無薪假，預期在未來國內疫情趨緩、邊境逐步解封的情況下，各行各業的減班休息情況會出現轉機。