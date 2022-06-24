思科、耐吉（Nike）打算結束俄羅斯營運，加入麥當勞、雷諾等業者完全撤離俄國的行列，反映西方企業因戰爭和俄國擬訂新法而加速撤離的趨勢。

電信設備廠商思科表示，已關閉俄羅斯和白俄羅斯的事業。運動品牌大廠耐吉則稱，在暫停俄羅斯營運三個月後，決定完全退出該國市場。

由於莫斯科當局未來幾周即將通過新法，允許政府扣押資產並且實施罰款，促使部分企業加速撤離俄國。本月稍早，IBM宣布逐步關閉當地業務以及裁員，微軟則表示大幅削減俄國事業。