思科、耐吉（Nike）打算結束俄羅斯營運，加入麥當勞、雷諾等業者完全撤離俄國的行列，反映西方企業因戰爭和俄國擬訂新法而加速撤離的趨勢。
電信設備廠商思科表示，已關閉俄羅斯和白俄羅斯的事業。運動品牌大廠耐吉則稱，在暫停俄羅斯營運三個月後，決定完全退出該國市場。
由於莫斯科當局未來幾周即將通過新法，允許政府扣押資產並且實施罰款，促使部分企業加速撤離俄國。本月稍早，IBM宣布逐步關閉當地業務以及裁員，微軟則表示大幅削減俄國事業。
思科、耐吉（Nike）打算結束俄羅斯營運，加入麥當勞、雷諾等業者完全撤離俄國的行列，反映西方企業因戰爭和俄國擬訂新法而加速撤離的趨勢。
電信設備廠商思科表示，已關閉俄羅斯和白俄羅斯的事業。運動品牌大廠耐吉則稱，在暫停俄羅斯營運三個月後，決定完全退出該國市場。
由於莫斯科當局未來幾周即將通過新法，允許政府扣押資產並且實施罰款，促使部分企業加速撤離俄國。本月稍早，IBM宣布逐步關閉當地業務以及裁員，微軟則表示大幅削減俄國事業。
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