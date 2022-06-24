聯電集團榮譽副董事長宣明智的兒子宣昶有，去年遭控找四海幫份子黃少峰指使李姓成員寄大麻毒郵包，欲栽贓前《毅傳媒》負責人巫俊毅。台北地檢署調查相關涉案人士的金流與證詞後，認為宣與李罪嫌不足，24日將宣、李2人不起訴。至於黃少峰涉犯運輸第二級毒品罪，北檢移請高院併案審理。

宣昶有遭指控於去年1月5日、2月5日、3月5日，以宣捷公司名義，陸續匯款5萬5020元、5萬4784元、5萬4902元給李姓男子，李男寄出2件大麻毒郵包到巫俊毅公司、住家；調查官3月15日攔截到毒郵包，將李、宣等人送辦。

檢調偵辦時，宣昶有否認犯行，辯稱他每月支付黃少峰5萬元顧問費，來協助打理他旗下「媽祖興食品公司，款項會由宣捷支應，李男是黃的人頭，才會把錢匯給李，只是交待黃去送麵，他已二年多沒跟巫俊毅聯絡。另李男坦承是黃少峰的人頭，宣昶有匯給他的錢，都會領出給黃，並非寄毒郵包的酬勞。

檢方調取宣捷公司與李男的3筆款項金流，發現李收到錢後將大部分款項匯給黃少峰；加上黃少峰指是看巫不爽，不滿巫對「大麻無罪」見解，拿5000元給李寄大麻給巫，認定宣、李2人罪嫌不足，處分不起訴。

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