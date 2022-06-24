今年七一是香港回歸25周年，又適逢香港新任特首宣釋上任之日，外界關注中國國家主席習近平是否來港參加相關慶祝活動。大陸全國人大港區代表葉國謙今日表示，大陸國家領導人出席活動的關鍵是要確保「零風險」；他認為，習近平改為線上發表講話的機率很高。

綜合港媒報導，香港候任政務司司長陳國基，及續任政制及內地事務局局長的曾國衞日前確診新冠病毒。據了解，陳國基已沒有甚麼病徵，而曾國衞妻子、本身亦是主要官員的海關關長何珮珊核酸檢測結果為陰性，沒有不適。

談及政府換屆交接及宣誓工作，香港政府發言人時表示，就出席儀式事宜，會密切留意情況，以作適當安排。而有專家說，如果病毒量不高及有注射足夠疫苗，相關官員的檢測結果，仍有機會在七一前轉為陰性。

不過，相較港府官員染疫康復情況，各界可能更專注大陸國家領導人是否將來港出席慶祝活動。葉國謙今指出，北京對於有領導人出席的活動，處理方式是要零風險，若七一回歸慶典確定有國家領導人來港，相信已確診的候任政務司司長陳國基及將續任政制及內地事務局局長曾國衞，有機會不能出席，或會由財政司司長陳茂波代替陳國基帶領宣誓。

他直言，港府官員染疫釋見可能影響中央領導人訪港，若領導人決定不來港，中央仍會派出其他代表監誓。北京十分重視香港回歸25周年，相信國家主席習近平仍會就「一國兩制」實施發表重要講話，但或有機會改為網上發表。

立法會主席梁君彥則指，對上一次與陳國基及曾國衞見面，是兩星期前的立法會行政長官答問大會。他指，現在距離「七一」尚有足夠時間，不擔心官員染疫影響「七一」回歸慶祝活動及新班子宣誓。

他認為，政府安排出席「七一」慶祝活動的人士要「點對點」閉環管理，並每天接受檢測是好事，證明出席者都有心做好回歸慶典。