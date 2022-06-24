台南首度舉行區塊鏈產業國際博覽會，今天登場，副總統賴清德致詞表示，這場盛會點亮南台灣的雄心壯志，如今國際級廠商加碼投資台南，以往台南是台灣的台南，未來要讓台南成為世界的台南，南台灣要扛起區塊鏈發展責任。

台南區塊鏈產業國際博覽會今起一連2天在台南遠東香格里拉飯店登場，會中探討數位新台幣與台灣區塊鏈產業發展方向，這也是南台灣首次深入研究區塊鏈及應用的國際級盛會。

賴清德表示，這種盛會也許是台北的日常，但南台灣卻是第一次，南台灣要扛起區塊鏈發展的責任，過去，北台灣50多年承擔重責大任，未來，南台灣要扛起這個責任。

他也提到，科技是台灣國際競爭必備，年輕人要積極投入新創工作，運用工業4.0新科技從事創新工作。他說，過去台灣的前輩提著007的手提箱，到世界去拉訂單，創造第一次台灣經濟奇蹟，如今，年輕人也要運用科技投入新創市場，打造第二次經濟奇蹟，帶動台灣產業進步及國家發展。