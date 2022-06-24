24歲日本模特兒藤田妮可是混血兒，父親是俄羅斯及波蘭裔混血，母親為日本人，她從小頂著深邃五官和亮麗外型出道，曾任雜誌《ViVi》的專屬模特兒，但她其實有段辛酸過往，因父親外遇離婚，她跟著媽媽在日本生活，從小家境不好，還不得不住在凶宅幾年，有過疑似碰鬼經驗。

藤田妮可11歲時就參加模特兒工作出道，她因個性單純直率傻氣，被網友封為「傻瓜名模」，年紀漸長她才漸漸擺脫被說傻白甜的標籤，開始走成熟性感風，2019年遠赴巴里島拍攝首本寫真集，鏡頭前她難得穿上比基尼，大秀性感曲線，也讓一票粉絲發現過去呆萌的小女孩真的長大了，更有人讚她身材「兇爆」。

藤田妮可拍片開箱新入手的豪宅。（圖／翻攝自藤田ニコル⭐️NICOLE FUJITA Youtube）

【ルームツアー】Matt豪邸に行ってきたよ。全部がすごすぎました…

近日，藤田妮可在自家的Youtube頻道開箱新入手的豪宅，外界以為她在炫富，然而她其實有段辛苦的童年，據《女性自身》報導，藤田妮可近日上廣播節目自訴從小在單親家庭長大，因父親偷吃，媽媽憤而帶她回日本生活，由於經濟問題，一家人生活相當窘迫，小時候靠媽媽白天工作、晚上到酒吧打工，才勉強維持下去。

藤田妮可透露，她9到12歲之間曾不得已住過兇宅，前屋主是一名在浴室過世的女性，某天藤田妮可在洗手台洗臉時，突然瞄到有像女人身影的東西晃過，讓她嚇到找人來除靈，幸好藤田妮可長大後很爭氣，靠在演藝圈的收入扭轉全家人的生活，近日藤田妮可入手一棟3層樓豪宅，買土地花了1.3億日幣、房子則花7000萬日幣，總計約花了2億日幣（約4400萬台幣），苦盡甘來的成果讓粉絲讚賞不已。