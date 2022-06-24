印度外交部一支技術小組最近抵達阿富汗，並進駐印度大使館。印度媒體解讀，這意味著印度政府將實質重啟在喀布爾的大使館，與阿富汗塔利班政府建立低階的外交接觸。

印度早年曾支持北方聯盟推翻塔利班，因此塔利班去年8月15日重奪阿富汗政權後，印度即撤回大使館所有人員，並在外交上與塔利班政府保持距離。

印度外交部昨天傍晚發布聲明宣布，一支「技術小組」已抵達喀布爾（Kabul），並「進駐」印度大使館，以利監督並協調人道物資的運送，同時延續印度與阿富汗「人民」之間的交往。

聲明說：「印度與阿富汗人民擁有歷史與文明上的關係。」

印度外交部同時表示，另一支印度團隊才剛造訪喀布爾，監督印度對阿富汗人道援助的運送作業，並與塔利班高層官員會面，評估當地安全形勢。

對此，印度媒體多以印度「重開大使館」或「恢復外交存在」為標題來報導。

News18電視台今天引述消息人士稱，這支技術小組是由司長級官員帶領，搭乘印度空軍運輸機抵達喀布爾。

報導說，這是印度與塔利班重新建立關係的重要一步，並稱印度大使館將由副司長級官員帶領，與塔利班展開合作，稍後簽證程序也會恢復。

印度與絕大多數國家一樣，並未承認塔利班政府。塔利班官員曾呼籲印度重開大使館，同時要求印度允許塔利班向新德里派遣大使；目前阿富汗駐新德里大使仍是阿富汗前政府所派遣。

阿富汗作為連接中亞國家的大門及可牽制巴基斯坦的平衡錘，對印度具政治及戰略意義。因此過去20年間，印度一直努力透過人道援助、發展基礎設施等方式經營與阿富汗的關係。