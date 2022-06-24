海軍S-70C反潛直升機22日發生墜毀事故，造成4人輕重傷，其中機工長劉尚鈞全身燒燙傷面積達95%，昨晚11時傷重不治殉職。其家屬今日上午在桃園中壢某殯儀館設置靈堂，家屬與同袍皆神色哀戚啜泣，低調不願受訪。

劉尚鈞家屬將其靈堂設置於中壢殯儀館附近某生命會館，面對摯愛離世，劉的妻子在靈堂前崩潰痛哭，多名同袍與長官也神情凝重。他們婉拒媒體訪問，希望留給家屬隱私空間，僅表示「一切由海軍司令部說明」。

桃園地檢署檢察官、法醫也在上午前往殯儀館進行相驗，初步研判死因是大面積灼傷、熱休克，家屬對死因無意見，但希望查明事故原因。

昨(23日)凌晨2時，劉尚鈞因血壓、心跳與呼吸不穩，醫師緊急為他裝上葉克膜搶救，國防部長邱國正傍晚也趕到到醫院探視，但劉尚鈞傷重，家屬不忍讓他再受到痛楚，於晚間放棄急救，要送劉回桃園老家，離開醫院前，同袍列隊送劉最後一程，場面令人鼻酸。

劉的妻子也悲痛喊「回家了」，稚女輕輕喚：「爸爸回家了」，親友們也泣喊「我要帶你回家了」，字字句句令人痛徹心扉。