星座運勢老師艾菲爾在FB粉絲團分析，2022下半年行星一個接著一個逆行，在夏秋之際是逆行的高峰期，若是身邊有貴人，更能順利度過難關。來看看12星座在2022下半年的貴人星座，快找到對方，讓運勢速速旺起來。

▍白羊座

下半年貴人：天秤座

下半年白羊座的貴人是天秤座的朋友。你的個性衝動，有時比較粗心，一不小心可能就惹出麻煩，此時身邊若有做事習慣考慮再三的天秤座，就能夠在衝動前拉你一把，加上天秤座交際手腕圓滑，可以為你帶來不少人脈，若你身邊有天秤座的朋友，下半年記得讓他當你的交際花，黏在他的身邊。

▍金牛座

下半年貴人：天蠍座

下半年金牛座的貴人是天蠍座，你個性有點憨直，同時也相對固執，做事比較中規中矩，會花掉許多時間，而足智多謀的天蠍座能夠為你找到事半功倍的捷徑，還能為你過濾小人、對你有害的朋友，下半年天蠍座會是你事業上的最佳夥伴。

▍雙子座

下半年貴人：白羊座

下半年雙子座的貴人是白羊座的伴侶，你總是對新奇的事物充滿好奇心，但是太沒有定性，當你還在觀望的時候，行動力超強的白羊座就已經拉著你向前衝了，不讓你有過多衡量利弊的時間，你就已經踏出成功的第一步。如果你的伴侶剛好是白羊座，請拉著他陪你開疆拓土。

▍巨蟹座

下半年貴人：金牛座

下半年巨蟹座的貴人是金牛座的家人或是親戚。巨蟹座天生沒什麼安全感，常有猜疑與不安的想法，做事畏首畏尾，這時做事踏實的金牛座能給予巨蟹極大的安全感，有金牛座帶來的可靠和後盾，彷彿吃下一顆定心丸，就能放心大膽去做事。下半年多和金牛座的家人或親戚聯繫，你會得到莫大的安全感。

▍獅子座

下半年貴人：水瓶座

下半年獅子座的貴人是水瓶座的同好。你喜歡熱鬧，有些愛玩，唯我獨尊，有時候得罪人卻不自知，而水瓶座的博愛人道主義，能夠指點你與人相處之道，也帶著你認識異國文化與朋友。你和水瓶座湊在一起可以開闊眼界。下半年如果想要參加新的社團，水瓶座能帶著你認識新的同好，打入新的人際圈。

▍處女座

下半年貴人：巨蟹座

下半年處女座的貴人是巨蟹座的伴侶或家人。神經常處於緊繃的處女座，總會想太多，希望事情都能在你的掌控之內，因此心情焦慮煩躁，這時溫柔敏感的巨蟹座可以給你細心的照顧，撫平你的不安，讓你能夠靜下心來，以平常心看待問題，不再歇斯底里，輕鬆達到理想，下半年心情煩躁的時候，別一個人待著，有巨蟹座的地方，就是你的避風港。

▍天秤座

下半年貴人：獅子座

下半年天秤座的貴人是獅子座的同事或長官，你做事常有選擇性障礙、也容易拖泥帶水，而當你遇到具有領導風範的獅子座，會讓你心中有堅定的安全感，也會為你出主意、分析事情的利弊，幫助你做出正確的決定。下半年在職場上多和獅子座的同事或長官來往，你會得到意想不到的工作資訊。

▍天蠍座

下半年貴人：摩羯座

下半年天蠍座的貴人是摩羯座的合作夥伴。心思細膩的天蠍座，心中總是有許多計畫，一旦你遇到個性務實的摩羯座，就好比你在大腦下達的指令，會有左右手為你完美達成任務，不須再去思考要如何去執行，下半年如果有摩羯座找你合伙事業，千萬不要錯過。

▍射手座

下半年貴人：雙子座

下半年射手座的貴人是雙子座的伴侶或同好。你的想法多變，思緒常讓人搞不懂，遇到了同樣喜歡新奇事物的雙子座，兩人簡直一拍即合，分享著人生路上碰過的有趣事物，加上雙子座能言善道的口才，總是能逗得你開懷大笑。下半年多與雙子座的伴侶或同好出遊，你會獲得許多新奇的經驗。

▍摩羯座

下半年貴人：雙魚座

下半年摩羯座的貴人是雙魚座的家人或伴侶。摩羯座的毛病就是有時會比較悲觀，把所有的事情都想得太難了，而對於人生有許多夢想的雙魚座，可以陪你規劃人生藍圖，並且總是鼓勵你、給予你希望，讓你不再把自己困在想像的牢籠中，雙魚座是上天派來拯救你的天使，下半年面對雙魚座的家人或伴侶，只要你敞開心房，你會接收到來自他們的禮物。

▍水瓶座

下半年貴人：射手座

下半年水瓶座的貴人是射手座的朋友。你有些我行我素、心思不輕易能讓人讀懂，因此在與人交際上也許會遇到誤解你的人，而樂於溝通的射手座，則會想盡辦法理解你的想法，突破你的心房，下半年當你在為人生感嘆高處不勝寒的時候，射手座的朋友會在你身邊帶來溫暖。

▍雙魚座

下半年貴人：處女座

下半年雙魚座的貴人是處女座的合作夥伴。你常活在自己編織的童話世界，而處女座現實並且務實，會將你造的夢想之船綁上大錨，不讓你貿然行事，提點你即使帶著夢想前進，仍然需要腳踏實地去執行，讓你不只能做夢，還能看見成果。

【本文轉載自「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團，經作者艾菲爾老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團】