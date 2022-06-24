受到通貨膨脹侵蝕企業獲利，聯準會強勢升息等因素的影響，今年以來全球股市都出現劇烈震盪，美股四大指數都重挫至少20%，市場情緒相當悲觀，不過向來看多股市的摩根大通分析師Marko Kolanovic則認為，股市有機會在年底出現強烈反彈，但前提是俄烏戰爭必須趕快結束。

綜合外媒報導，即使先前多次預測都遭到打臉，Marko Kolanovic仍不改變多年以來看多股市的態度，近日提交的報告指出，由於戰爭帶來的經濟代價，在包括俄羅斯在內的多個國家中出現，因此人們是可以期待下半年俄烏戰爭停火。

在這個前提下，Marko Kolanovic認為俄烏戰爭停火，可以讓美國通膨數據下降至4.2%，這給予聯準會足夠的時間調整經濟政策，進而避免造成經濟衰退，股市有機會在年底出現強烈反彈。

此外，相較於市場看衰全球經濟成長的看法，Marko Kolanovic則表示，「雖然衰退的可能性增加，但我們不認為這次未來一年的狀況，事實上，我們預測全球經濟成長率將從上半年的1.3%加速至下半年的3.1%。」

最後Marko Kolanovic總結，「我們並不是認為現在世界的經濟狀況良好，而是投資人原先預期會發生一場災難，若最終災難並沒有發生，就有機會收復上半年出現的大部分損失。」