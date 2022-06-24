尚凡(5278)今天召開股東會，去年在轉投資醫療保健的大研生醫提前獲利，本業在海內外線上交友平台維持穩定貢獻，尚凡2021年營收16.5億元，稅後淨利2.52億元，每股盈餘16.52元，創下歷史新高。今年由於疫情因素，本業表現穩健，業外大研生醫獲利大增，第一季獲利已經達去年全年8成。不過，董事長張家銘指出，大研生醫還是以助人為主，不是希望因疫情產品賣的好，幫助他人的成立初衷都沒改變，大研依舊沒有上櫃計畫。

尚凡目前穩定營運的產品中，iPair在直播籍由穩健的經營策略與產品規畫，營收與獲利仍有不錯的成績，SweetRing在婚戀APP市場，持續累積知名度與品牌聲量，為集團提供穩定獲利。海外市場也有獲利貢獻，主要是來自港澳、星馬、泰國、美國及墨西哥等地市場。

Wetouch持續努力升年輕族群用戶數量，去年小幅虧損數百萬，在投資與獲利間求平衡點，短期內要為集團供穩定獲利尚待努力。

大研生醫2021年正式轉虧為盈，全年獲利2051萬元，提前達到獲利目標，今年本土疫情嚴峻，保健產品需求大增，甚至維他命D出現缺貨，大研第一季獲利1622萬元，獲利達到去年全年8成。

不過，張家銘表示，不希望是因為疫情使得大研產品大賣，大研成立以來，一直希望是對周遭的家人、朋友身體健康為目標，所以這次準備2萬盒產品，包括魚油、綜合維他命送給醫護外，只要確診民眾申請，也會送出產品，目前累計已經送出1萬多份。張家銘說，贈送產品希望提高確診者免疫力，希望輕症能夠不要轉中重症，患者越少，對吃緊的醫療資源會有相當幫助，賺錢沒有比救命重要。