勤美（1532）去年稅後淨利12.11億元，年增率達117％，EPS達3.21元，今（24）日股東會決議每股配息2.11元。展望下半年，在金屬成型事業接單量成長及建設事業交屋挹注下，勤美下半年營運表現可望優於上半年！

勤美集團2022年Q1合併營收達46億元，年增率26％，EPS達0.92元、翻倍成長！

勤美表示，第二季雖受到大陸汽車廠及相關產業配合防疫暫時停工影響，但相較於其他同業衰退幅度較少，主要是業務及客戶分散得宜，產品、技術具競爭能力，公司50年累積的深厚技術及國際級客戶基礎是主因。

展望下半年，勤美表示，金屬成型事業隨著客戶訂單回穩、武漢新廠試產順利，以及新開發產品逐步進入量產，獲利將會有實質的上升；長期而言，在大陸推動環保政策帶動下，有利勤美金屬成型事業在市占率將進一步提升。

在營建事業方面，勤美表示，目前台北碧湖案持續銷售餘屋，「勤耕延吉」、「璞真仰睦」二案交屋順利，挹注2022年首季業績達14億元，年增率高達268％。

此外，台中指標豪宅案「勤美之森」，受惠客戶置產保值需求，加上建案地點緊臨在台中最精華的草悟道生活圈，成交率已突破7成，銷售情況良好，預計2023年完工。