輕遊艇得主劉姓男子還在念大學，就住在溪口鄉，因正值期末考，今由父母代為領獎。（呂妍庭攝）

天官布袋戲偶，由位於民雄鄉嘉義縣表演藝術中心駐館團隊三昧堂精工打造，中獎的顏姓民眾（左二）也是民雄鄉人。（呂妍庭攝）

嘉義縣政府響應行政院去年振興五倍券刺激消費，舉辦抽獎活動，今嘉義縣長翁章梁親自送出市值142萬第2大獎輕遊艇及10萬元天官戲偶給幸運兒。（呂妍庭攝）

嘉義縣政府響應行政院去年振興五倍券刺激消費，舉辦抽獎活動，5月底活動結束，首獎輕豪宅得主因未出示發票，價值500萬輕豪宅經取得建商同意，將保留到其他抽獎活動，今嘉義縣長翁章梁親自送出市值142萬第2大獎輕遊艇及10萬元天官戲偶給幸運兒。

輕遊艇得主劉姓男子還在念大學，就住在溪口鄉，因正值期末考，今由父母代為領獎，劉父說，兒子請他代為轉達，未來考取證照後，希望能駕駛輕遊艇載翁縣長一起出遊，翁章梁一口答應。

據了解，劉姓大學生消費1600餘元就抽中輕遊艇，當時接獲中獎通知心情非常驚喜，但一度找不到發票，以為大獎就要擦身而過，最後發現發票就存在雲端裡，非常開心，直呼太幸運了。

至於獨一無二的天官布袋戲偶，由位於民雄鄉嘉義縣表演藝術中心駐館團隊三昧堂精工打造，中獎的顏姓民眾也是民雄鄉人，被稱是奇妙巧合。

因首獎輕豪宅中獎者未保留發票，無法兌獎，翁章梁說明，縣府已與捐贈單位清景麟資產有限公司達成共識，決定保留在未來辦理摸彩或類似活動的獎項，民眾仍有機會抽中輕豪宅，而未兌獎項中有保存期限者，將捐贈弱勢團體，其餘則併同輕豪宅保留於未來活動使用。