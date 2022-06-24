【LIVE直播】陳時中今日回歸主持！ 指揮中心最新說明。（中時新聞網）

國內今天新增4萬5678例本土個案、89例境外移入個案、152人死亡。本土個案分布以台中6667例最多，其他依序為高雄6413例、新北5808例、台南4347例、桃園4020例、彰化3318例、台北3189例。 中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，本土個案和死亡個案都比前一天少。

指揮中心表示，今日新增之45,678例本土病例，為21,087例男性、24,558例女性、33例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為臺中市(6,667例)、高雄市(6,413例)、新北市(5,808例)、臺南市(4,347例)、桃園市(4,020例)、彰化縣(3,318例)、臺北市(3,189例)、屏東縣(2,136例)、雲林縣(1,406例)、南投縣(1,134例)、苗栗縣(1,033例)、新竹縣(999例)、嘉義縣(885例)、新竹市(866例)、宜蘭縣(783例)、花蓮縣(669例)、嘉義市(590例)、基隆市(558例)、臺東縣(461例)、澎湖縣(209例)、金門縣(151例)、連江縣(36例)。

指揮中心指出，今日新增152例本土病例死亡個案，為91例男性、61例女性，年齡介於10多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、138例具慢性病史、109例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月17日至6月21日，死亡日期介於5月16日至6月22日。

指揮中心說明，今日新增89例境外移入個案中，為57例男性、32例女性，年齡介於未滿5歲至70歲以上，分別自法國(8例)、英國(4例)、印度(3例)、加拿大、新加坡、美國及柬埔寨(各2例)、泰國、越南、西班牙及菲律賓(各1例)移入，另62例感染國家調查中。入境日介於6月16日至6月23日。

截至目前國內累計3,533,335例確診，分別為14,120例境外移入、3,519,161例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計5,969例死亡，其中5,954例本土；另15例為境外移入。