高培華卸下薩克斯風王子後致力於國際藝術推廣。（川彙團隊提供）

高培華卸下薩克斯風王子的光環在嘉義阿里山致力於國際藝術推廣不遺餘力，去年打造國際藝術生活節的展演空間，邀請大家走進森林裏體驗生活，發覺並培育原民青年扶助計畫4年有成，推薦阿里山鄉鄒族歌手達馜舞Tanivu與川彙團隊簽約並推出2首單曲〈maidan'e hold on〉、〈bibiya 比比亞光之樹〉，除了歌唱才華，達馜舞也被出版社相中插畫天份，非常榮幸受到國際知名作家保羅．科爾賀Paulo Coelho的青睞，在《神射手》一書採用達馜舞的插畫創作。

達馜舞透過單曲和插畫創作正式出道，在聆聽她的歌曲，很快就會被高亢的嗓音所吸引。發行兩首最新單曲帶給聽眾愛、希望與力量，高培華掛保證希望透過分享達馜舞的才華讓部落青年闖出一片天。高培華說：「離開演藝圈已經超過二十年，這些年來從來沒有離開過藝術，應該是說從音樂跨界到各種形式的藝術延伸呈現，讓自己觸角更展開更具世界觀。」

高培華過去被封「薩克斯風王子」。（圖／中時資料照片）

26歲達馜舞成長於阿里山鄉鄒族部落，創作風格天馬行空，很多靈感來自神祕的夢境、部落成長與大自然連結的元素與體驗。高培華形容發掘達馜舞，就好像是部落裡一顆黑鑽石，十分珍貴，為了力挺新人，他出道24年來第一次開口獻唱合作單曲和聲配唱〈bibiya 比比亞光之樹〉。在達馜舞錄製新歌的時候，高培華擔任製作人，與達馜舞的聲音老師黃秀偵，覺得要有一個男生的聲音加進來讓歌曲更加完整，於是黃秀偵老師欽點高培華開金口，出道24年第一次獻唱，成果讓大家非常驚艷。