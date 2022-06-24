大陸股市24日早盤走揚。上證指數漲0.44％。

上證指數開高走高，最多升27點，高見3,347點，早盤收報3,334點，升14點或0.44％，成交人民幣（下同）3,179.1億元。

深成指最多升165點，高見12,680點，早盤收報12,629點，升115點或0.92％，成交4,116.12億元。

滬深300指數早盤收報4,368點，升24點或0.56％；創業板指數報2,809點，升49點或1.8％。

各類股普遍走揚，汽車製造股升逾1％；房地產、鋼鐵股升近1％。

滬指半日升5點 深成指升11點
權值股跌深反彈 台股早盤上漲逾170點
恒指早盤漲277點 大陸房產股續升
#早盤 #收報 #走揚 #上證指數 #高見