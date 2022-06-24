Counterpoint Research最新報告顯示，蘋果在 2022年Q1占據了高端智慧手機市場62％的占比。華為高端手機占比在短短一年內從9％大幅下降至3％，排名第5。

得益iPhone 13系列，蘋果高端手機市場占比從2021年Q1的57％躍升至2022年Q1的62％，排名第1。三星高端手機市場占比從2021年的18％下滑到2022年的16％，排名第2。

OPPO排名第3，占比為5％。小米排名第4，占比為4％。vivo排名第5，占比為3％。華為高端手機佔比在短短一年內從9％大幅下降至3％，排名第5。

報告表示，超高端手機市場的銷量增長由蘋果和三星推動。iPhone 13 Pro Max和 iPhone 13 Pro在超高端價位段中合計占據三分之二以上的銷量，由美國、中國和西歐地區的強勁銷量增長推動。

在中國市場，2022年Q1，1,000美元以上價格細分市場的銷售額年增長176％。僅這一細分市場就佔據本季中國智慧手機市場銷售價值的五分之一以上。華為在高端手機市場下滑後，蘋果成為最大贏家。

報告認為，中國的高端手機市場仍然具有潛力，並將受到升級的推動，尤其是來自華為的龐大客戶群的使用者。