美國6月10日公布改寫40年新高紀錄的CPI年增數據、6月15日美國聯準會隨即宣布升息3碼，凱基投信表示，一連串事態發展，揭開高通膨進入延長賽的序幕，通膨環伺下，第三季市場仍將呈現高度震盪，待市場對經濟衰退疑慮消化完畢，將是市場拐點出現的契機，建議投資人可逢低伺機分批布局。

凱基收益成長多重資產基金經理人李怡勳表示，考量高通膨、貨幣政策緊縮、經濟放緩三者交互造成的不確定性，市場高波動仍將持續一段時間，故以多重資產策略分散風險及提升投資效率，仍為目前建議的核心投資配置。

股市方面，緊縮政策持續對評價構成壓力，然而年初以來股市修正至今，評價已相當程度反映上述預期，S&P 500目前本益比已下降至約16.4倍，接近前次升息循環起點，甚至低於2020年3月疫情期間低點。若未來通膨下降、貨幣政策有鬆動跡象，股市隨時可能擺脫目前的悲觀情緒。凱基未來移動基金經理人馮紹榮建議，未來一季應優先布局獲利展望能見度高、受高通膨衝擊較小，如電動車產業，逢跌深都是分批布局反彈行情的時點。

伴隨高通膨，今年以來股債齊跌，傳統股債平衡功能失靈，投資氣氛也同步落入過度悲觀的氛圍中。觀察美國AAII散戶投資人情緒指標，已落入代表悲觀的-25.85%區間；恐懼貪婪指標進入17的極度恐慌區間；代表專業經理人看法的美銀美林經理人指數，也得出同樣結論：經理人預估經濟強勁成長比例創新低，疫情、戰爭引爆通膨，迫使美國聯準會鷹派升息，進而引發經濟衰退疑慮，多重利空觸發的連鎖反應，使得經理人落入2008年金融海嘯以來，最悲觀投資情緒裡。

展望第三季總經情勢，凱基投信認為，儘管今年以來能源及糧食價格飆漲，對全球經濟成長構成壓力，今年主要經濟體除日本外，多呈現放緩跡象。不過部分跡象顯示，通膨尚未完全失控，包括供應鏈壓力雖高但已自高點回落，顯示供應鏈問題短期稍有緩解；從美國勞工時薪年增率數據觀察，薪資增長未見大幅升高，代表薪資與通膨螺旋上升也尚未出現。因此第三季雖仍存在企業獲利下修風險與經濟增長放緩機率，但應不至於落入衰退。