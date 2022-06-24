吳霏回歸歌手推出首波新單曲〈But I〉。（環球音樂提供）

「全能MVP」吳霏（FEI）回歸歌手的強勢新作，首度打開抒情大門的單曲〈But I〉，是他第一次嘗試抒情饒舌曲風的作品，有別於以往重節奏的創作風格，展現剛柔並濟的氛圍。呼應新歌〈But I〉鐵漢柔情的超MAN愛情觀，吳霏特別拍了一系列很酷又很甜的女友視角影片「把愛__出來」，在日常生活中，各種不經意的瞬間「把愛秀出來」，大展他帥氣本色下廚做甜點，還貼心親餵鏡頭前的粉絲們；或是帥又不失幽默感地「把愛逗出來」逗女友開心。

吳霏在影片中看似桀驁不馴、愛好自由，卻又深情專一，拼盡全力保護所愛的人，高冷的外表下有一顆火熱的心，可謂酷帥的霸道總裁代言人；以〈But I〉諧音所延伸出來的「霸愛」，更邀請到讓男性欣賞、令女性崇拜的寵妻模範前輩們，分享自己的But I「霸愛金句」。「綜藝教父」王偉忠表示，「婚姻與愛情最大差異在願不願意改變，願意為了對方改變自己，是真愛；從頭到尾都不想改變自己，充其量只是對方愛你。」愛女最近剛滿月的黃子佼一句「愛就是以你為中心，我是衛星」，道盡對妻女的寵愛。

體育主播徐展元則分享「愛就是，妳我都不喜歡做，但卻必須得要做的事，通通由我來做」；何潤東的霸愛金句「愛不是口頭禪，而是日積夜累的里程碑」。林宥嘉的霸愛金句「愛，就是你需要我的時候，我在；你以為你不需要我的時候，我就已經在了」。Matzka的霸愛金句「我唱妳愛的情歌，這是我給的溫柔，就算臉龐完全被時間皺褶佔有，我也會用力牽妳的手」。楊奇煜的霸愛金句：「愛就是有你的人生，才是人生」；衛斯理的霸愛金句「愛就是要…『為妳買房養子，陪妳生老病死」。

前輩們大方分享真正愛一個人的「霸愛」表現，句句直搗人心，讓吳霏直呼太感謝了，自己要更努力地向前輩們看齊！而個性好強的吳霏，許多事情都選擇自己解決，無法輕易展現脆弱一面的他也認為：「男人就應該要有責任，無論是交往或結婚，也期許自己能成為更有能力的人，可以照顧身邊的每個人。」蛻去運動員的戰袍，專心朝著音樂夢前進，有「全能MVP」稱號的吳霏，回憶起過去曾經戶頭只剩300元，甚至付不出GoShare的零錢，原本就覺得保護女生是天性的他，更加認同要給女生好的未來，「經濟」是非常必要的一件事。