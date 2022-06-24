三重區有間洗車場在6月22日凌晨3時許發生一起持槍強盜案件，有3名男子搶得錢財後便四散逃逸。(三重警分局提供)

三重區有間洗車場在6月22日凌晨3時許發生一起持槍強盜案件，有3名男子搶得錢財後便四散逃逸，警方獲報隨即成立專案小組並報請檢察官指揮偵辦，分別在桃園以及新竹將所有搶匪逮捕，目前已經3人以強盜、加重強盜等罪嫌移送法辦。

事發在本月22日，這3人從新北市土城區駕車出發，在凌晨3時許抵達三重區重新路4段的洗車場，接著掏出手槍進行搶劫，得手3000元後立刻駕駛自小客車離開並四散逃逸。

三重警方獲報後立刻成立專案小組並報請檢察官指揮，後鎖定43歲徐姓男子、47歲吳姓男子以及43歲王姓男子涉有重嫌，並認為吳男為主謀，隨後警方循線在桃園市平鎮區逮捕徐男以及吳男。

警方接著在新竹縣新埔鎮追捕最後的王男，王男發現後憑藉著熟悉山區路況，立刻逃往竹林試圖擺脫警方追捕，所幸一名李姓小隊長立刻拔腿狂追近100公尺，不顧手腳遭竹片割傷，奮勇將王姓嫌犯壓制在地，順利將王男逮捕到案。

據了解，作案的徐男、吳男以及王男皆有毒品前科，被捕時也都在其住所搜出海洛因及安非他命，三人供稱做案動機是因為糾紛，但詳情皆拒不回答。

目前三人皆被警方依加重強盜等罪嫌移送法辦，其中徐男另因毒品案遭通緝，已押送執行，而主嫌吳男則以8萬元交保；警方認為案情不單純，另對於犯案動機、是否有其他共犯及槍枝下落、來源等方面，將持續進一步追查釐清。

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