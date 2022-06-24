大陸人的平均初婚年齡越來越晚了。根據《中國人口普查年鑒-2020》，2020年的大陸平均初婚年齡漲到28.67歲，其中，男性平均初婚年齡為29.38歲，女性為27.95歲。反觀2010年的平均初婚年齡24.89歲，當中男性25.75歲，女性24歲來看，10年間大陸平均初婚年齡推後近4歲。其中，男性平均初婚年齡推後了3.63歲、女性平均初婚年齡推後了3.95歲。

同時從每年初婚人數來看，近年也呈現總體下降趨勢。根據《中國統計年鑒2021》資料指出，2010年初婚人數多達2200.9萬人，但2020年則降到1288.6萬人。

根據中新網報導，大陸平均初婚年齡推遲成為普遍趨勢。以杭州為例，2021年男性平均初婚年齡為28.5歲、女性27.1歲，與上年相比，男性晚0.2歲，女性晚0.3歲。

甚至有些地方的平均初婚年齡已突破30歲大關。據安徽省民政廳發佈的資料，2021年安徽省結婚登記平均年齡為33.31歲，初婚平均年齡分別為男性31.89歲，女性30.73歲。

這一代人為什麼會晚婚？不同的人有不同的理由。合肥市民李先生表示，30多歲好多都沒結婚的，主要的原因就是房價壓力太大；合肥市民姚女士表示，20到30歲之間需要去先奮鬥，要先能夠做到經濟獨立，之後才會去考慮結婚。

大陸國務院發展研究中心公共管理與人力資源研究所研究室主任馮文猛分析，受到教育水準的提升、結婚成本的上漲、就業和職場競爭加大、婚姻觀念變化等，是初婚年齡推遲的重要原因。