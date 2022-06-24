性生活過度活躍恐釀慘劇？泌尿科醫師解開迷思說，每位男性每天都會製造精子，儲存的量太滿以後，就會透過性生活、自慰或遺精的方式排出，因此就算排精過量，也不會出現精盡人亡的慘劇，最多就是覺得身體疲倦而已。

泌尿科醫師陳偉傑與羅詩修日前在臉書粉專發文說，性生活是維持生理與心理健康的活動，男性社精是經過性刺激後，大腦接收到訊號分泌出使身體愉悅的成分，當刺激信號達到臨界值以後，就會產生高潮反應射精。

醫師透露，根據臨床研究統計，約有50%的女性認為愛愛時伴侶有射精行為很重要，其中約有13%的女性視射精量為自我吸引力的表現。

醫師指出，精液是人體射精時排出的液體，主要由精子和精漿組成，比例約1:19，通常會呈現乳白色狀，屬弱鹼性，且因為其內含前列腺液，所以會出現特殊腥味。而精漿是性腺的分泌物，主成分是水，並含有少量的養分，像是，醣類、脂質與蛋白質，酵素、膽鹼、檸檬酸和一些胺基酸，當然最主要的功能是維持、激發病保護精子。

醫師也說，每位男性每天都會製造精子，當精液積滿後，就會透過性生活、自慰或遺精的方式排出，因此就算排精過量，最多也只會覺得身體疲勞無力，不會發生「精盡人亡」的事故。因為就算這些精子沒排出，也會在體內自然老化凋亡而被代謝掉。

醫師坦言，男性每次射精大約含千萬至2億隻精子，正常值為每毫升精液含有大於1500萬隻精子，但是通常只有幾百隻精子能順利通過輸卵管抵達卵子。而一般男性正常的射精量為3到5毫升，少於2毫升建議就診檢查攝護腺、精囊或射精阻塞的問題。

醫師也說，精子有生物世代延續的重要使命，因此精液中的成分都是為了精子成功抵達卵子進而受精，每次射精體積不過3至5毫升且熱量不高，反倒是愛愛的過程終，男性平均大約每分鐘會消耗4.2大卡，因此30至60分鐘的奮鬥過程約可耗費150-250大卡的熱量，相當於慢跑30分鐘呢！