台南市政府消防局第4大隊考量疫情嚴峻，今年特別以臉書直播互動方式，進行線上船艇維修保養訓練。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南市政府消防局第4大隊考量疫情嚴峻，今年特別以臉書直播互動方式，進行線上船艇維修保養訓練。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

每年汛期期間，消防人員都會舉行防溺訓練、加強整備救生器材裝備及船艇，台南市政府消防局第4大隊考量疫情嚴峻，今年特別以臉書直播互動方式，進行線上船艇維修保養訓練。

此次訓練特派水域教官聶豐明小隊長擔任1日網紅，以臉書直播方式介紹船外機構造、保養維修及維護重點，同仁也可隨時留言、刷愛心及點讚，有趣互動讓生硬的船艇知識教學更活潑。

第4大隊長蔡國保指出，因為救生船艇平常出勤頻率遠不及消防車及救護車，所以平時保養維護特別重要，第4大隊善用現有科技不斷訓練，包含利用線上會議進行防疫旅館進行兵棋推演，設置臉書訓練社團，運用科技輔助讓救災訓練更有效率。

局長李明峯表示，消防局本著創新科技救災，不斷充實裝備器材，近年也全面更新汰換拖船架及船艇等救生裝備、採購遙控式動力救生圈及運用無人機進行搜溺救援，以創新、高效率及不斷精進救災救護的精神，為市民打造一座健康安全的友善城市。