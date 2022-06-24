潭子鐵路高架化已5年，西側已由台中市府沿線規劃鐵道綠廊及自行車道。（陳淑娥攝）

鐵路高架化已5年，潭子段沿線有多處鐵皮圍籬遲未拆除，立委楊瓊瓔及市議員賴朝國24日前往會勘。（陳淑娥攝）

台中市鐵路高架化開通已4年多，沿線市容景觀蛻變，但潭子段沿線有多處鐵皮圍籬遲未拆除，商場跟停車場規劃也未有明確成效，影響市容及民眾通行，立委楊瓊瓔及市議員賴朝國24日前往會勘。台鐵局表示，潭子已核定首批鐵路高架橋下5場停車場，預計7月進場施工，11月正式營運，鐵皮圍籬會配合停車場設置後完成拆除。

多位里長陳情反映，潭子鐵路高架東側近5公里長路段的鐵皮圍籬，從2009年決定要高架化時就已經圍起來，到現在已經通車4年了，這段圍籬竟還在。

楊瓊瓔指出，本次會勘指的東側鐵皮圍籬，當初鐵道局為了明確發包區域與民地的界線，一年多前，因鐵道局相關工程已完工徹場，由於權責劃分不明，導致雜草叢生、環境髒亂，週遭居民怨聲載道，因此要求台鐵局務必配合高架橋下停車場設置完成，一併將鐵皮拆除及簡易綠美化，以維護市容景觀。

賴朝國表達不滿說，美好都市縫合景觀，西側由台中市政府沿線規劃鐵道綠廊及自行車道，頗受好評，東側卻只見圍籬擋住、雜草叢生，有礙觀瞻，還阻擋民眾通行，應儘速處理，不要讓其成為都市景觀毒瘤。

台鐵局副局長朱來順表示，從2018年台鐵高架化完成全線通車後，橋下的空間活化確實進度緩慢，先前確定規劃為停車場後又歷經多次流標，感謝楊委員持續向台鐵局及台中市府追緊進度，現今總算有第一階段進展。

朱來順強調，潭子段除了目前已核定5處停車場，也會要求委託業者7月即進場施工，11月完工正式營運，後續配合鐵路高架橋下商場全段規劃案都市審議，正依台中市府要求準備相關文件，預計7月上旬送審。

朱來順指出，鐵路高架完工後，原本就要拆除工程鐵皮圍籬，但因後續還有招標做停車場等多目標工程，為避免遭占用，才暫時保持工程圍籬未拆，至於圍籬內部雜草叢生，會要求台中工務段立即依序進場清理雜草，維護環境清潔，後續再配合鐵皮圍籬及停車場設置完成，盡速籌措經費辦理鐵路高架東側沿線綠美化。

潭子鐵路高架橋下設置停車場部分，交通局已核定潭子停9（人和路〜福潭路）、潭子停10（潭子街一段〜中山路二段241巷）、潭子停11（圓通南路〜合作街）、頭家厝停14（中山路一段174巷〜中興路）、頭家厝停15（中興路〜北屯路一段）等5處停車場，可提供549格汽車停車位與439格機車機車位，特別感謝楊瓊瓔立委不斷督促台鐵局，希望能加速鐵路高架下方空間開闢作業，為城市停車問題減壓。