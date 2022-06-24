借東風麻辣本舖的店面雖小，但是這裡的所有裝潢、水電設備、廚房建置，都是她一個人找師傅精心規劃，對這裡的感情相當深厚。（張茂雄攝）

雖然這幾年在國外生活，但她最愛的還是澎湖；小時候就愛看海，因為澎湖是媽媽的故鄉，對這裡有難以言喻的歸屬感。（陳品勳提供）

在澎湖中正路鬧區旁最近開了一家借東風麻辣鋪，老闆是一位年僅28歲的台灣女孩陳品勳，她一個人跑到四川去學習製作正宗麻辣燙的技巧，回到台灣選擇媽媽的故鄉澎湖開店，雖然只有一個月的時間，但是因為口味道地、待人親切，吸引附近澎防部的阿兵哥、天后宮觀光客、本地熟客的青睞，生意好的不得了。

陳品勳應記者拍照之請脫下口罩，精緻的五官、優雅的氣質，一旁的客人忍不住驚豔說，麻辣舖老闆簡直就是從「三國」走出來的人物，酷似小喬的模樣。

這家借東風麻辣本舖位於中正路鬧區與天后宮附近，一開店就吸引許多人潮消費，由於老闆陳品勳（Lara）喜愛旅遊，因緣際會到四川學會麻辣燙湯底的做法。這兩年因為疫情的關係，辭去在澳門的高薪工作之後，回到台灣找店面開店，因為想念澎湖的家人，決定在此親手打造正宗麻辣鋪。

陳品勳表示，借東風麻辣本舖的店面雖小，但是這裡的所有裝潢、水電設備、廚房建置，都是她一個人找師傅精心規劃，對這裡的感情相當深厚，別看她年紀輕輕，她說這只是第一家店而已，未來如有機會她想開連鎖店，從澎湖反攻回台灣的餐飲市場。

長相甜美的陳品勳非常喜愛澎湖，她說在這裡開店還可以每天陪外公外婆一起吃飯，雖然這幾年在國外生活，但她最愛的還是澎湖；小時候就愛看海，因為澎湖是媽媽的故鄉，對這裡有難以言喻的歸屬感，她也希望有一天能研發出海鮮風味的麻辣燙，讓四川與澎湖譜出戀曲來。