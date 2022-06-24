「百善孝為先，行善欲人知」，為喚醒大眾對孝道與行善的重視，並感謝苗栗縣志工於疫情期間無私的辛勞，苗栗縣政府與財團法人旺旺文教基金會、中國時報、中視、中天電視，共同於7月3日下午2時，在尚順育樂世界廣場辦理「讓孝順成為一種習慣」公益演唱會活動。

旺旺中時集團從2013年以來，在全台巡迴舉辦公益演唱會，今年第4年至苗栗縣辦理公益演唱會，以音樂、歌聲傳遞愛與關懷，倡導社會善良風氣，更要感謝志工們無私的奉獻！

今年考量疫情風險，演唱會特別移至戶外辦理，並邀請炙手可熱的台一線擔綱主持，演出歌手有首次來苗栗開唱的趙傳、陳孟賢、蘇霈、林喬安、徐紫淇及宋昱錦ft.迷霧森林樂團等多組卡司，演唱多首膾炙人口的名曲。

苗栗縣長徐耀昌表示，疫情期間，志工夥伴仍積極協助本府各項縣政，藉由本次活動感謝所有志工隊及志工朋友們，另外並感謝提供優質場地的尚順育樂世界及尚順君樂飯店，共同攜手為投入社會企業責任努力。

縣府會持續推動觀光慢遊、產業創新、多元教育、醫療照護及社會福利等各項福國利民的政策，也希望志工夥伴一同號召親朋好友加入志願服務的行列，與縣府攜手打造苗栗為最幸福的城市！