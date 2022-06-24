北高雄觀光增添生力軍！岡山區首家結合影城、百貨零售的大型購物商場-樂購廣場23日盛大開幕，岡山三寶馬上變四寶，未來國內外旅客暢遊北高雄，又多了一個新據點，適合各類族群旅客前來消費，為鼓勵來朝聖打卡或享受開幕好康的民眾，高雄市政府觀光局特地整理，岡山周邊地區相關遊程及景點資訊，告訴大家暢遊北高雄的崗山之眼、航空教育展示館、彌陀漯底山、大小崗山風景區等知名觀光景點外，還能品嚐岡山在地三寶－豆瓣醬、蜂蜜及羊肉小吃外，又新增一寶-樂購購物廣場，絕對能滿足您一天的北高雄吃喝玩樂旅遊需求。

市長陳其邁說，在配合捷運南岡山站的整體開發下，位於高雄捷運R24南岡山站外的樂購廣場，結合生活商店、親子樂園，將使岡山晉身「蛋黃區」，這是在北高雄非常重要的里程碑，此地串連路科、橋科到楠梓產業園區，台積電駐廠的地方，可說是未來北高雄發展最樞紐地帶，。

觀光局長周玲妏表示，觀光局正為疫後觀光做準備，包括打造北高雄沿線景區亮點，並規劃於海線地區辦理帶狀的區域觀光行銷活動，而岡山位於北高雄區域中心，周遭亦有豐富觀光景點，串連規劃一日遊程相當方便，如崗山之眼、航空教育展示館、阿公店水庫、燕巢泥火山、雞冠山、彌陀漯底山、南寮漁港、興達港、蚵仔寮、二仁溪紅樹林步道等網紅打卡景點，今日新開幕的購物廣場，就是新的觀光生力軍，可延長旅客在北高雄的停留時間，有利於帶動當地觀光產業發展。

旅途中最重要的是美食，而岡山三寶－豆瓣醬、蜂蜜及羊肉小吃遠近馳名，常吸引許多饕客慕名前來，岡山豆瓣醬遠近馳名，例如志斌豆瓣醬、明德、梁家(梁王)等在網路上都有人推薦；岡山中的龍眼蜂蜜聞名全國，獨特花香風味堪稱蜜中極品；岡山最出名的羊肉爐，有大新羊肉、舊市羊肉、明德羊肉等餐廳，各有各的支持者，如果是愛吃羊肉的愛好者，一定不可錯過！而第四寶-樂購廣場，成為當地享用美食及購物的新去處，讓當地的觀光資源更為完備。