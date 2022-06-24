全球通膨壓力沈重，且台灣電價面臨調漲，衝擊百貨通路業，對此，遠百(2903)董事長徐旭東表示，通膨跑不了，但我們總是帶著樂觀心態，應該還是有成長，只是成長多還是少，電價調漲我們就努力省電囉，至於家樂福案子，有很多法律問題，我只是在表現我們是最美麗的出價者。

遠百今天舉行股東會，徐旭東在會後接受記者採訪，針對電價將調漲，徐旭東難改直言的性格表示，一次調8%真的很累。

徐旭東表示，水電是供需問題，不應有太多政治或各種因素考量，相較於東南亞及其他國家，台灣電價是比較低一點，基本上電價前面4年沒有調整不太對，但一次調8%就很累，必須要用溫和的速度，也不該大的調、小的不調，這樣是把大的趕出去，因此要怎麼調很重要，須要依靠更有智慧的人做這個措施。

全球通膨高漲，徐旭東仍樂觀看待遠百營運。他表示通膨跑不了，供需問題須要調整，不過樣樣事情最後就是管理，只能帶著同理心走過過這段期間，最近一段時間出口數據持續向上走，我們總是帶著樂觀心態，我們不會太差，應該還是有成長，只是成長多或少。

針對物流布局，徐旭東表示，有很多選擇，最要緊的還是競爭力和獲利能力，台灣地價太高，把土地價格放上去，投資收益具挑戰，我們還有其他選擇，像越南、中國、美國等。

法商家樂福去年底傳出將釋出台灣家樂福股權，持有家樂福4成股權的統一主動拋出願意吃下法方股權，遠東集團、富邦媒(8454)也表態有意收購，但統一強調有優先購買權；對此，徐旭東指出，家樂福這個案子現在沒什麼好多談，有很多法律問題，包括究竟有沒有優先權，因為當時雙方簽約不在場，不清楚狀況，我們沒有辦法有太多意見，合約也不是我們的，不過，還有一條公平競爭，有幾家不能談，但我們沒有這個問題，目前我只是在表現我們是最美麗的出價者。