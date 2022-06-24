性感辣模雪碧（方祺媛）有「情色教主」封號，擁有豔麗臉蛋及傲人E罩杯火辣身材，人氣一直以來居高不下，個性率直的她坦承是靠整形才有現在美貌，常在社群平台分享生活日常的她，近日發現被某酒店盜照宣傳，直接在網上開嗆：「你們怎麼對的起那些客人，圖文不符，妹子沒我們美」。

辣模雪碧昨（23）日在facebook發文，心情十分無奈：「這個應該是我看過最誇張的徵女生的酒店盜圖，我一個人就算了（習以為常），單純姐妹慶生照被拿去當宣傳海報，裡面的女生都要提告了」但這些都不是雪碧最在乎的，只見她幽默嘲諷對方：「但最重要的，摸摸自己的良心，你們怎麼對的起那些客人，圖文不符，妹子沒我們美，你們怎麼負責」，不過仍不忘把該經紀人聯絡方式遮起來，似乎不想讓對方身分因此被起底。

只見照片是雪碧與朋友們的慶生派對，並非酒店內部照片，不過卻被某酒店經紀人當成宣傳照，只見該店主打環境高雅，客人多是政商名流、企業家、老闆主管、豪門子弟等，客人還要經過篩選，並非一般人能消費。更附上文字說明：「每日上班穿著好看、打扮漂亮，亦有專業髮、妝師替你造型，不會化妝的公關佳麗也無須擔心」。

有趣的是，該宣傳圖提到店內有保母、行政人員、安管人員，用的圖卻是女星歐陽娜娜被保鑣簇擁的照片。許多粉絲紛紛回應：「這太誇張了吧，直接拿去用」、「他右下角有一排小字僅供參考，哈哈哈哈哈」、「叫經理出來講，P太大歐。」雪碧在事後收到盜圖者的道歉，表示希望和解，雪碧說「我自己不想追究了，其他女生我就不知道了」